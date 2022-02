Oblitas: “Se sabía con meses de anticipación que sería descentralizado”

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, brindó su opinión sobre el descuido de la canchas en el torneo descentralizado

No puede ser. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, brindó su opinión sobre el descuido de las canchas en el torneo descentralizado. El “Ciego” pidió más exigencia a los clubes para mejorar el estado de los terrenos de juego y tener un mejor campeonato.

Oblitas comentó lo siguiente: “Se sabía con meses de anticipación que el campeonato este año sería descentralizado. Llegamos al inicio del torneo y vemos que se seguirá jugando en canchas en pésimas condiciones. Yo puedo ser reiterativo en este tema, desde mi posición, pero lamentablemente se le dan vueltas y no pasa nada”.

Además, señaló el uso de la canchas sintéticas: “no puede ser que sigamos jugando en canchas sintéticas. Sé que hay muchos problemas, pero así no vamos a presentar un torneo que comercialmente lo podamos vender de la mejor manera”.

OBLITAS Y LA SITUACIÓN DE YOTÚN:

Por último, reveló que le preocupa que Yotún no tenga equipo aún: “A mí sí me preocupa que un jugador de selección con lo que ha venido rindiendo, no tenga equipo. Tengo entendido que estaba a punto de cerrar un contrato, ojalá se de esto en los siguientes días”.