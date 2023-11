La opinión de un hincha influencer blanquiazul sobre el apagón en Matute

La opinión de un seguidor de Alianza se pudo conocer anoche tras lo sucedido

La opinión de Walo, el cual es influencer e hincha de Alianza Lima, en la que mostró su molestia tras lo que pasó en Matute luego de acabar el partido.

“Lo que hicieron apagando las luces me parece peor vergüenza que perder el partido. El partido de fútbol tú lo puedes perder, ganar, es fútbol, al final es un juego. Siempre he dicho que la grandeza de los clubes se construye sobre detalles y detalles como estos, nos quitan grandeza. Así que quien ha sido el responsable de esa huv#$%&, tiene que largarse del club mañana mismo, quien ha sido, no se quien haya sido, pero quien haya sido se tiene que ir de Alianza Lima mañana mismo porque no representa a Alianza Lima, eso no somos nosotros. Hay que saber ganar, perder. Nos ha tocado vacilarnos mucho en los últimos años, habíamos ganado a todos en todo y hoy nos toca pararnos de pecho”.

Asimismo, concluyó que “no podemos asumir una derrota en la manera en la que Alianza la asumió”.

No obstante, el delegado de la escuadra aliancista, Tito Ordóñez, declaró para el medio de difusión deportivo, ESPN, y aseguró que no fue decisión del club apagar las luces.

“Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación. […] Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución”.

Continuo diciendo que “las actas del club explican las diferentes coordinaciones de las autoridades. No hemos quedado expuestos a una sanción porque son las autoridades quienes determinan los pasos que tenemos que seguir las instituciones. ¿El club acató órdenes? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Se han labrado actas con el Ministerio Público, ya el club lo detallará. No es una decisión de la institución si hay premiación, vuelta olímpica o luz”.

