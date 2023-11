Pepe habla acerca de su retirada del fútbol

Pepe dio detalles sobre su retiro del fútbol

Pepe, que actualmente defiende al Porto de su país, habló sobre colgar los chimpunes en una de sus redes sociales.

El futbolista de Portugal el martes había marcado el gol que lo convertía en el jugador más veterano en hacerlo en la competición de la Champions League, pero, más allá de eso, sabe que está cerca de dejar el fútbol como jugador profesional. Comentó sobre su tanto en su cuenta de Instagram, pero también habló sobre su retiro.

“Quien llega a esta edad para jugar a este nivel en un club como el FC Porto es gracias a mucho trabajo y sacrificio. Sé que no me falta mucho, pero lo poco que me queda haré todo lo posible para honrar este deporte”.

Recodemos que Luka Modrić había sido el jugador con actividad en el fútbol que tenía el registro del más experimentado en haber anotado, pero se dio el tanto de Pepe.

