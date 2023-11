Sebastián Villa, aquel que brillaba en Boca, se va a jugar a Bulgaria

Sebastián Villa es nuevo jugador de club de Europa

Sebastián Villa, que destacaba por sus regates en Boca Juniors, ahora ya es parte de la plantilla del Beroe Stara Zagora, tras el club argentino indicar que ya no contarían más con sus servicios.

La desvinculación del futbolista originario de Colombia con la escuadra bostera se originó a causa de que el atacante hace un tiempo atrás fue denunciado por maltratos físicos por la que fue su pareja, ante esto el jugador mencionó en innumerables ocasiones que era inocente, pero el cuadro xeneixe no quiso tener inconvenientes y le notificó al colombiano que no seguiría más en el equipo; no obstante, Villa cuenta con contrato vigente hasta finales del 2024. Sin embargo, el ciudadano cafetero dice que es jugador libre.

En la institución bostera ya analizan tomar medidas legales tras afirmar que han seguido lo que se había negociado, pero que ha acontecido el inconveniente mencionado con el deportista.

