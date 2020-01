La pena de Gallese

Fue criticado al principio, pues Pedro Gallese llegó con el objetivo de superar a Leao Butrón, quien fue relegado al banco de suplentes tras la llegada del ‘Pulpo’, pero este último no decepcionó. El arquero habló sobre su partida de Alianza Lima. “Ellos hicieron de todo para que yo me quede, pero la decisión ya estaba tomada. Fue duro tomarla, me costó bastante, pero no podía dar marcha atrás”, sentenció el portero nacional.

Me costó bastante dejar el equipo, pero no había otra solución. Se va al Orlando City de la MLS

Cabe resaltar que el guardameta ‘Blanquiazul’ fue responsable de que el cuadro ‘intimo’ llegara a la final del torneo nacional con vida, debido a las brillantes actuaciones que tuvo frente a Sporting Cristal en la semifinal y en la ida de la final ante Binacional (resultado que pudo ser mayor).

Finalmente, se refirió a su futuro. “Ya tengo conversaciones avanzadas con otro club, solo faltan pequeños detalles”, finalizó. Todo apunta que se iría al Orlando City de la Major League Soccer (Liga de Estados Unidos).