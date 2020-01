El arco en sus manos

Hace meses, Steven Rivadeneyra era el verdugo de Alianza Lima, ya que siempre les ahogaba el grito de gol. Hoy en día las cosas son distintas, pues ayer el guardameta firmó un contrato de dos años con Alianza Lima y se convirtió en nuevo refuerzo del cuadro ‘Grone’. “Estoy feliz de estar en un equipo grande, ahora toca dar todo de mi”, manifestó el portero en sus redes sociales.

Alianza oficializó contrato del arquero Steven Rivadeneyra, del Muni

Pero, ¿Cómo llega Rivadeneyra al conjunto ‘intimo’? El portero nacional tenía todo arreglado con Binacional, es más, hasta lo habían anunciado como jale estelar del elenco puneño, pero todo se cayó. ¿Qué pasó? Resulta que cuando Gallese decide no continuar en el cuadro victoriano, la administración temporal de Alianza se puso en contacto con el ex arquero de Deportivo Municipal para comunicarle el deseo de querer contar con los servicios del futbolista, y este no dudo mucho y aceptó.

De inmediato mandó una carta de desistimiento a la Federación Peruana de Fútbol, al presentar este documento el acuerdo con el cuadro de Juliaca se rompió por completo y le dejó todo el camino para fichar por Alianza Lima.