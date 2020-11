La peor crisis de su historia

Las cosas no están bien entre los jugadores, comando técnico y el Fondo Blanquiazul.

Alianza Lima pasa uno de los momentos más críticos de su historia, por ello que no es novedad todo lo que pase en la interna del cuadro blanquiazul. Y es que Todo Sport pudo conocer que las cosas no están bien entre los jugadores, cuerpo técnico y los dirigentes. Resulta que después del partido frente a Sport Boys, los futbolistas quisieron que Guillermo Salas esté en el banco de suplentes estos últimos dos encuentros (Mannucci y Huancayo), pero no recibieron respuesta positiva de la dirigencia (incluyendo los del Fondo Blanquiazul). Esto genero una ruptura entre los jugadores con la dirigencia.

No obstante, las cosas no quedaron ahí, ya que fueron donde el mismo Daniel Ahmed, para decirle que no querían ser dirigidos por él, sino por ‘Chicho’ Salas, algo que sin duda, no le agradó al técnico argentino. Desde ese momento, no hay nada de relación de técnico a jugadores y los referentes están pintados, puesto a que no han tenido vela en el asunto.

Dicho todo esto, la cosa es complicada. Alianza se jugará el partido más importante de su historia en los próximos días y se están disparando solo a los pies. ¿Esto mejorará? Queda esperar.