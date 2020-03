La revelación del Tenis de Mesa

Adolfo Cucho ganó el Sudamericano y un Circuito Mundial en Lima

Adolfo Cucho fue uno de los deportistas peruanos que destacó en el sudamericano y circuito mundial de tenis de mesa, torneos que se realizaron en Lima y fueron los últimos que se desarrollaron a puertas cerradas antes de los anuncios del Gobierno Central para frenar la epidemia del coronavirus. Cucho, deportista federado, sigue siendo el mismo joven que a los 13 años fue campeón sudamericano escolar en Asunción 2015 y que hoy traza su camino a la consolidación internacional con la bandera del Perú.

“Todo empezó cuando me fui de vacaciones con mi familia y en el hotel en donde estábamos había una mesa de ping pong y con mi papá fuimos, jugamos y me terminó gustando”, señala. “Ahora mi objetivo principal es clasificar de nuevo al mundial juvenil de tenis de mesa. Este año entro a la universidad de Lima y voy a estudiar Derecho”, puntualiza Cucho.

Agrega luego. “Hace dos semanas se realizó un sudamericano y un circuito mundial donde pude ganar dos medallas de oro y tres medallas de plata. Las dos competencias fueron muy duras. En el sudamericano me quedé con el sabor del oro dos veces y me afectó mucho, felizmente para el circuito tuve mi revancha. Me gustaría agradecer a mi psicóloga Ángela Marín del Instituto Peruano del Deporte que me apoyó mucho en estas dos semanas”.

Mi ídolo se llama Santiago Lorenzo es argentino y me encanta su actitud cuando juega, trato de ser como él.