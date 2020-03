La Sagrada Familia

Nelinho Quina afirma que esta cuarentena ayuda para dedicarle más tiempo

El defensa de Universitario, Nelinho Quina, conversó con Todo Sport acerca de la cuarentena que están acatando los jugadores de Universitario y la manera en que se mantienen comunicados con sus compañeros de grupo.

“Esta cuarentena nos ayuda para estar con la familia, ya que a principio de año no tuvimos mucho tiempo con ella. Estuvimos en viajes, concentraciones y muchas cosas más. Tenemos un grupo de Whatsapp entre compañeros del plantel y tenemos noticias esporádicas del profesor y él de nosotros”, comentó la “Moto”.

También señaló que estos días sin fútbol benefician mucho al equipo. “Creo que esto es beneficioso sin duda alguna. Nos tomamos este receso luego de ganar un clásico, algo lindo. Veremos cuando se reinicia el campeonato y ahí nos daremos cuenta si esta para nos afectó o no. Yo creo que no nos afecta”, dijo Quina.

Además, dio una opinión sobre los recientes casos de personas que no han acatado la cuarentena y los han detenido. “Es un tema muy complejo. Yo me pongo a pensar en las personas que viven el día a día y que de la noche a la mañana les digan que no van a salir de su casa por 15 días. Es duro adecuarse a ese ritmo, esperemos por ahí que el Estado pueda buscar una solución”, finalizó.