La triste confesión de Mammana sobre su infancia

Emanuel Mammana hizo una delicada confesión sobre los duros momentos que tuvo que enfrentar en el pasado. Estuvo a punto de quitarse la vida.

Mammana confesó que le tocó atravesar una infancia muy complicada y que en algún momento pensó en quitarse la vida: “Estuve a punto de tirarme a las vías del tren”. Ahora, decidió contar su historia para ayudar a los chicos que les toca perder a sus padres en la infancia.

En una reciente entrevista con ‘Un Buen Momento’ de Radio La Red, el futbolista argentino contó a detalles sobre su triste historia de vida. De quedarse en la soledad a los 15 años a la ayuda que le brindó el club de Núñez.

“Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, veía que el tren venía y como que no tenía más ganas de nada y cuando estaba por tirarme me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quién es pero la verdad que hoy en día le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Sé que mis papás no hubiesen querido que pasara eso”, contó y dejó en shock a los oyentes.

Por otro lado, Mammana contó la importancia de River en su vida: “La plata es lo de menos, lo importante es ser feliz y jugar donde soy feliz. Yo me crié sin nada, cuando era chico comía gracias a la mercadería que me daba River. Hoy con tener lo justo y necesario estoy contento”.