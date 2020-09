La “U” busca asegurarse

Enfrenta a Municipal a las 3 y 30 de la tarde y quiere seguir con su ventaja en la punta del Apertura. Debuta el golero ‘Chiquito’ Romero.

Hoy desde las 3:30 de la tarde, en el estadio Alberto Gallardo, Universitario enfrenta a Municipal por la jornada 15 del Apertura. Equipo de Comizzo busca sumar un nuevo triunfo para seguir firme en la punta, y estirar su ventaja con sus perseguidores.

Desde que reinició el torneo, la ‘U’ no sabe de derrotas y esto le sirvió para llegar al primer lugar del torneo. Los merengues saben que, se vienen cinco finales para poder celebrar el Apertura, pero no se confían, pues al frente tendrá aun complicado Municipal que no viene bien, pero este tipo de cotejos los juega con un plus.

Carvallo y Corzo no estarán en el campo, y es que, están trabajando con la selección. Por ello, en el arco debutará el golero de 19 años, Diego Romero. En Municipal también hay bajas, Dioses está con la bicolor y el zaguero Alfani está suspendido. El “Chino” Rivera deberá plantear un duelo muy inteligente.

Ediles con ventaja

En los últimos tres enfrentamientos entre ediles y merengues, Muni salió ganador en todo, tienen una ligera ventaja en cuanto a números. Sin embargo, el momento actual es diferente, el favorito es la ‘U’, pero todo puede pasar en 90 minutos.

D. MUNICIPAL

Diego Melián

—

Yhirbis Córdoba

Eduardo Caballero

David Díaz

Jorge Torres

—

Jean Archimbaud

Matías Mansilla

Mario Velarde

Junior Ross

Rodrigo Vilca

—

Matías Succar

————————–

DT: Víctor Rivera

————————–

UNIVERSITARIO

Diego Romero

—

Diego Chávez

Federico Alonso

Nelinho Quina

Iván Santillán

—

Armando Alfageme

Jesús Barco

Donald Millán

Alberto Quintero

Alejandro Hohberg

—

Jonathan Dos Santos

—————————

DT: Ángel Comizzo

——————————-

ÁRBITRO: Bruno Pérez

HORA: 3:30 p.m.

ESTADIO: Alberto Gallardo – SM Porres

————–