Juego y me voy

Rodrigo Vilca se ducha y se va a Inglaterra para enrolarse al Newcastle.

Su partida genera un dolor en el equipo, en especial en Víctor Rivera, pero el técnico reconoce que si su partida es para seguir creciendo, bienvenido sea. Rodrigo Vilca no estuvo la fecha pasada ante Boys, temas personales lo dejaron fuera de ese cotejo, pero hoy estará con el equipo enfrentando a la ‘U’, en lo que será su último partido con la “Franja”.

“Mira Rodrigo, yo he dirigido a tal jugador e hizo esto y lo otro, no te marees con los elogios, manéjate bien. La vida de un futbolista no son los domingos durante 90 minutos, son las 24 horas”, fue lo que le dijo el ‘Chino’ al jugador de 21 años que se integrará a las filas de Newcastle, eso sí, primero pasará pruebas.

Rivera guía a Vilca como un padre a su hijo, es lo mejor que le deja el técnico al jugador, pues sabe que el mundo de la pelotita es corta, y no te puedes equivocar, pues ejemplos de malos jugadores hay bastantes.