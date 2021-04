La ‘U’ se queda en Argentina

Visita a Defensa y Justicia y será local en Buenos Aires ante Palmeiras por la Libertadores.

Universitario tiene un dolor de cabeza, esto debido a su participación en la Copa Libertadores porque todavía no se define si jugará ante Palmeiras en Lima, pues el debut es la otra semana. La administración viene haciendo las gestiones para poder ser locales en Ate, esto en conjunto con IPD y FPF.

Como se sabe, en el Perú están prohibidos los vuelos que llegan desde Brasil, y esta regla termina el 18 de abril y es muy probable que se amplié. La ‘U’ mueve cielo y tierra para recibir a los brasileños en Lima, pero también trabajan en otra alternativa si es que no le dan los permisos. “Nuestro plan B, en caso no nos den la autorización de jugar en Lima, es ir a Argentina a jugar el partido ante Palmeiras y esperar ahí el siguiente (ante Defensa y Justicia) para no movilizarnos”, dijo Gonzáles, gerente deportivo. La ‘U’ tiene hasta hoy para dar a conocer su localía ante el ‘Verdao’.

Pedirán postergación

Si la ‘U’ no tiene el permiso, se va a Argentina a jugar y se queda para visitar a Defensa y Justicia. Tendrá un gran inconveniente, pues en medio de estos duelos coperos, está el partido del 25 de abril ante Cristal.

Desde tiene crema la opción más real, sería pedir la postergación de ese partido, y hay conversaciones con gente de Cristal. Pero desde Liga 1 no ven esto con buenos ojos, y al parecer el permiso no sería positivo. Las próximas horas son claves, pues se conocerá en qué terminará todo esto.