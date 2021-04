Conmebol recibe 50 mil vacunas

Empresa china Sinovac hizo la donación para apoyar la organización de la Copa América y demás competiciones.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció oficialmente que la empresa china Sinovac Biotech Ltd. entregará a la institución en carácter de donación un total de 50.000 dosis de su vacuna contra el COVID-19, como un claro y positivo respaldo al fútbol sudamericano. La inmunización estará enfocada en los planteles principales del fútbol profesional sudamericano de los torneos de primera categoría, masculinos y femeninos. Es decir la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América y Campeonatos Sub 20 y Sub 17.

“Se trata de un respaldo concreto por parte de la firma china a la realización de la Copa América y a las demás competiciones del fútbol sudamericano”, dijo el organismo en un comunicado en el que destacó la mediación del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, para concretar el acuerdo. Cabe señalar que la logística y los detalles operativos del proceso de vacunación serán informados oportunamente por la CONMEBOL, en coordinación con las Asociaciones Miembro.

“Es la mejor noticia que puede recibir la familia del fútbol sudamericano, a la que debemos nuestros mejores esfuerzos en la Conmebol. Es un paso adelante enorme para vencer a la pandemia del Covid-19, pero no significa de ningún modo que vayamos a bajar la guardia. Mantendremos nuestro trabajo responsable”, declaró Domínguez.