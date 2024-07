La venta más cara de Cristal

• El contrato de Ignacio a Fluminense, es la más alta de los últimos años

A través de un comunicado, en Sporting Cristal señalaron que es la transferencia representa la más alta en la historia de la institución y de los últimos años de la Liga 1.

Asimismo, detallan que solo recibirán el 50 por ciento del pase, dado que, el futbolista siempre conservó una participación de su ficha. También explican que mantendrá un 20 por ciento de participación en una futura transferencia del defensa.

“Nos sentimos honrados por haber contribuido al crecimiento personal y deportivo de Ignacio, a quien le manifestamos nuestra absoluta gratitud por el profesionalismo y cariño que siempre le brindó a nuestra institución”, finalizó el comunicado.

SE DESPIDIO

Ignacio da Silva se despidió y dio sus últimas palabras antes de partir para unirse a Fluminense. “Agradezco al club por entender mi lado, por no ponerme obstáculos, por escuchar mi voluntad. Creo que es el momento para poder salir por la puerta de al frente. Tuve partidos buenos y otros no tan buenos que es normal, pero siempre quisiera quedar que la gente me recuerde como ese jugador que siempre se entregó al máximo a la institución”, finalizó.

“Me siento muy feliz por la oportunidad que se me presentó. Los jugadores siempre buscamos alcanzar grandes cosas y ahora creo que estoy teniendo una gran oportunidad de estar en un gran club en mi país. Me encantan los desafíos y estoy listo para encararlo”, finalizó Ignacio.

Roberto Palacios, exfutbolista de Sporting Cristal, se pronunció tras la salida de Ignacio Da Silva. Asimismo, muestra su preocupación, dado que, el brasileño deja un gran vacío en la defensa celeste y espera que el reemplazo que llegue a La Florida, pueda estar a su nivel.

“Aquí en verdad vamos a tener muchos problemas porque Ignacio Da Silva desde que llegó, ha apagado varios incendios totales al club y, a pesar de todo eso, hemos tenido problemas en la parte defensiva”, comentó.

Además, El ‘Chorri’ fue claro al señalar que el reemplazo que llegue a La Florida, debe estar al nivel de lo hecho por Ignacio Da Silva. “Ojalá hayan buscado a un buen reemplazo para cubrir ese lugar que nos va a dejar”, finalizó.