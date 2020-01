La voz de la experiencia del golero Leao Butrón, se quedará un año más en Alianza Lima, y dijo que todavía no firma su contrato, pero ya el acuerdo está hecho para renovar y jugar en lo que será el último año de su carrera.

Leao Butrón aconseja a Quevedo

Además, el ‘1’ blanquiazul habló de lo sucedido con Kevin Quevedo, quien fue apartado de la Sub 23. “Él tiene una hija, las vivencias lo han debido hacer madurar, ha tenido problemas similares y le digo que vaya aprendiendo de las mismas. No es un pecado cometer errores, el pecado es no saber qué te dice cada error que cometes”, expresó.