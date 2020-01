Corzo se va o no

En Argentina indican que Rosario Central está tras los pasos de Corzo, técnico Pérez se mostró feliz si se da. Pero directiva crema asegura que no han recibido propuestas

En las últimas horas, se relacionó al defensa de la ‘U’, Aldo Corzo, con el club argentino Rosario Central. Y es que, según el medio gaucho TyC Sports, el ‘Maso’ fue ofrecido al cuadro ‘Canalla’.

A todo esto, la directiva merengue a través de su gerente deportivo, Jean Ferrari, sostiene que no hay nada y el defensa de 30 años sigue firme en el club.

“Aquí se da información sin que haya algún tipo de argumento. Si me pongo a mencionar a la cantidad de futbolistas que me han propuesto, no terminaríamos hoy. En ningún momento hubo algún tipo de propuesta formal, el jugador (Corzo) tiene contrato con Universitario”, dijo el directivo.

No descarta partida del ‘Maso’

Sin embargo, el entrenador Gregorio Pérez dio su punto de vista y muy distinta, pues indicó que le pone contento un interés por su jugador. “Corzo no solo es un referente del equipo sino un jugador de selección, Estoy feliz por el profesional, yo no soy egoísta y si se da (su posible salida) que sea lo mejor, buscaremos nuestras soluciones acá, es una persona que se merece lo mejor“, mencionó ‘Goyo’.

Antes de iniciar el año, corrieron rumores de interés en el fútbol argentino por Corzo, y de darse una posible salida, la directiva no lo soltaría, pues el lateral derecho tiene contrato vigente.

DATO

Aldo tiene contrato vigente con los cremas, y en tierras gauchas afirman que esta tiene una clausula si llega una oferta del exterior.