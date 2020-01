Pérez “No hay excusas, tenemos que llegar bien”

Técnico Pérez reconoce que están contra el tiempo para el duelo copero ante Carabobo y podría llegar un jugador más

El técnico de Universitario, Gregorio Pérez, la tiene clara y sabe que el mayor reto que tendrá su equipo será el próximo 21 de enero, donde visitará Caracas (Venezuela), para medirse ante Carabobo por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

“El 21 tenemos que llegar de la mejor forma, vamos a tratar por todos los medios, me tengo que adecuar a los tiempos, no hay ninguna excusa, tenemos que llegar de la mejor forma. Hay que pensar que son 180 minutos, no solo 90, ante un rival que ha incorporado futbolistas, cambió de técnico pero que viene trabajando desde el 16 de diciembre y está con el mismo deseo de nosotros. No nos cabe la menor duda que vamos a estar muy bien”, sostuvo el estratega de 71 años.

Además, remarcó que está feliz con su actual plantel y los refuerzos, pero no descarta incorporar un jugador más, y sería en la zona defensiva.

DATO

Ojo, las entradas para el duelo en Venezuela se pondrán a la venta el 11 de enero y la tribuna sur será para los hinchas cremas.