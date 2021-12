Lacerda habló sobre la conversación con Bustos

El jugador de Alianza Lima reveló que tuvo una charla con el DT blanquiazul, quien confió en él esta temporada.

Jonathan Lacerda siempre tuvo preferencias sobre Alianza Lima. Pese a ello, él mismo reconoció que nunca pensó en la grandeza del club blanquiazul durante su estadía. Es por ello, que lo llevó a pensar quedarse más tiempo en nuestro país, aunque tiene en cuenta de que la decisión no solo pasará por sus manos, sino también por las de su entrenador, Carlos Bustos.

“Sé que en el club están planificando el 2022 para que sea espectacular. Hablé con Carlos Bustos, como amigos, y me puse a disposición porque me enamoré del club. Me encantaría quedarme, pero ojalá los jugadores que elijan sepan que hay que respetar al club”, indicó el zaguero en diálogo con RPP.

El defensa no ocultó su hinchaje por Peñarol, institución que comparó con Alianza Lima, debido al fervor que sienten los fanáticos de los dos equipos. Asimismo, recordó a Pablo Bengoechea como uno de sus ídolos de infancia, a quien le debe parte de la pasión que siente por el deporte.

“Yo soy hincha de Peñarol. Crecí viendo a Pablo Bengoechea y comparo un poco a Alianza Lima con ese equipo, porque es de pueblo, de gente trabajadora. Valoro al hincha que ahorra sol a sol para apoyar al equipo, las tradiciones que tiene y el arraigo. Si me voy de club, se van a llevar cinco hinchas más del club que son toda mi familia”, agregó.