Pablo Bengoechea “Jugar bonito es meter goles”

Una entrevista imperdible con el técnico de Alianza, Pablo Bengoechea, quien habla de todo y de todos, “Cuando dicen que juego a la uruguayo, siento orgullo porque mi país tiene historia”

“El club ha crecido como institución y por sus logros en los últimos dos años”

“Kevin Quevedo es un buen chico, depende de él que triunfe en el fútbol”

“Peñarol es el amor de mi vida. Fui hincha y después defendí su camiseta”

“Gregorio Pérez fue mi entrenador. El y el Maestro Tavarez me ayudaron mucho cuando llegué de mi pueblo a Montevideo”

“Mi hija es periodista y está acá en Perú. Su felicidad es la mía y le deseo lo mejor”

Escribe: RAUL BAZAN CHOCOS

1. Desde que llegó a Alianza ¿Cuánto cree que ha crecido como institución?

Muchísimo. Hoy en día tenemos donde entrenar. Salió campeón en el 2017, estuvo en la

definición de 2018 y 2019. Sus hinchas llegan al estadio permanentemente. El club cumple sus obligaciones económicas. Y esperamos que en lo deportivo sigamos creciendo. Es un club de fútbol en el que imperan los resultados.

2. ¿Cómo cree que ha evolucionado el plantel?

Buena pretemporada. En el inicio del campeonato no tuvimos el resultado esperado. Lo que hicimos no alcanzó y hay que seguir compitiendo con la misma confianza.

3. ¿Faltaron partidos amistosos?

El funcionamiento de la línea de 3 fue correcto, pero el rival también juega, nos tocaron dos equipos buenos con grandes jugadores y es normal que creen jugadas de peligro.

4. ¿Qué cree que hizo falta contra Alianza Universidad?

Luego del 2-1, faltando 15 minutos, tuvimos un minuto muy raro en un partido que estaba totalmente controlado. Fue rarísimo. Estoy conforme pero no alcanza, tenemos que trabajar más.

5. Busca un volante ofensivo para varios años ¿Planea quedarse mucho tiempo?

Lo que pienso no pasa por lo que vaya a hacer o por una conveniencia personal. Pienso que al club le favorece. Es más sencillo formar un plantel si ya tiene un volante creativo que sin saber si lo encontrará.

6. ¿Qué le dejó Aguilar, Fuentes y Caro en el Pre Olímpico?

La alegría que integren la selección. Ellos sufren porque querían clasificar, pero no pudieron.

7. ¿Le molesta que lo etiqueten como un entrenador que juega al pelotazo?

Para nada. Me considero un buen profesional, tengo muy buena relación con los futbolistas y soy respetuoso del trabajo que hacen. Me molesta no cumplir los objetivos. Los que dicen que el futbol se juega lindo o feo, son quienes nunca lo jugaron.

8. ¿Para usted qué es jugar bien al futbol?

Crear ocasiones de gol, convertir y defender bien.

9. ¿Qué le genera cuando afirman que juega a la uruguaya?

Es un elogio. Uruguay tiene historia. Yo integré equipos uruguayos y la selección. Le pido a los futbolistas que siempre intentar ganar. Se tiene que buscar por todos los medios una victoria. Hasta el último segundo se tiene la esperanza. No me gustan los conformistas.

10.¿Cuál es el objetivo en la Libertadores?

El primer objetivo es seguir en la Copa, si no podemos, deseamos entrar en la Sudamericana. Internacionalmente seguir creciendo y para eso hay que clasificar.

11. En marzo se va a jugar el primer clásico del año y va enfrentar a Gregorio Pérez…

Tenemos muchísima amistad. Él trabaja para el bien de Universitario y yo trabajo para el bien de Alianza.

12. ¿Qué influencia ha tenido Pérez en usted como entrenador?

Yo era su ejecutante de la pelota quieta cuando él era mi entrenador y exigía mucho.

13. A usted lo dirigió Oscar Washington Tabarez ¿Qué rescata de él?

Tabárez al igual que a Gregorio me dirigieron. El ‘Maestro’ me enseñó mucho en un pasaje muy difícil de mi vida, pues tuve que fue dejar la casa de mis padres para ir a Montevideo. Me ayudó en lo deportivo y en lo humano y le estoy eternamente agradecido. En la selección él era el técnico y Gregorio su asistente, ambos tienen mucha calidad humana.

14. ¿Qué aprendió de Markarián mientras fue su asistente?

Con él aprendí a cómo se está en la otra vereda. Me enseñó como planificar una temporada.

15. ¿Qué opina del futbolista peruano?

Con el futbolista y la sociedad peruana aprendí cómo se vive acá, las costumbres, algunos errores como llegar tarde a entrenar. Algunos cumplen y otros tienen dificultades por falta de costumbre.

16. ¿Le agradaría en algún momento volver a dirigir la selección?

Todo entrenador siempre quiere crecer. Aunque espero que Gareca se quede muchos años más. Lo ha clasificado a un Mundial después de muchos años y lo veo trabajar muy bien.

17. ¿Qué opina de la situación de Kevin Quevedo?

Cuando llegó no era muy profesional. Ahora ya es un profesional. Va a depender de él. Hay que sacrificarse y hay quienes no están dispuestos. Ojalá Quevedo recuerde lo que le hablaban todos sus compañeros. Lo queremos mucho y le deseamos una gran carrera.

18. ¿La experiencia de dejar su pueblo se lo transmite a los jóvenes?

Siempre que se puede, uno cuenta algo de lo vivido. Sigo sacrificándome y mi familia también. Mi señora, mis dos hijas, estudian. Uno nunca sabe cuándo lo van a echar entonces hay que tener cuidado para no dañar a la familia.

19. ¿Qué significa Peñarol en su vida?

Un integrante más de mi familia.

20. En Peñarol quedó en la historia al ganar el famoso ‘quinquenio’ (cinco títulos seguidos entre 1993 y 1997) y usted es todo un ídolo

Toda nuestra generación quedó en el recuerdo. Le dimos a la institución todo lo que podíamos. Fueron años incomparables, inolvidables.

21. Usted ganó y metió goles en las finales en la Copa América de 1987 y 1995 ¿Qué recuerda de esos momentos?

Fueron dos etapas diferentes, empecé con gente de experiencia como Francescoli o Alzamendi, y luego ya más consolidado, aunque no jugué mucho y fui suplente hasta la final. En ambas sentí que alcancé la gloria. Era hincha y jugué en Peñarol. Fuimos Campeones en la Copa América 87 y 95 y fue lo máximo.

22. ¿Recuerda el gol que falló en 1997 cuando Perú les ganó 2-1?

Sí claro. Fue increíble. Después el “Chino” Recoba hace un gol, empezamos ganando 1-0 y perdimos 2-1 y quedar afuera de la disputa en las últimas fechas por la clasificación al Mundial. Fue un momento muy triste, muy difícil.

23. ¿Algún jugador joven le ha pedido consejos sobre cómo rematar al arco?

El único consejo que doy es entrenar con repeticiones. Se mejora, como todo en la

vida.

24. Usted vivió en Rivera, muy cerca a Brasil. ¿Eso influyó para que no sea un uruguayo convencional, sino más técnico?

No hay ninguna duda. Muchísimo influyó. En mi época, mirábamos televisión solo del lado brasileño y veíamos el fútbol brasileño. Obvio que intentábamos hacer lo que veíamos. Como todo niño, uno fue creciendo con el fútbol que teníamos bien cerca. De hecho, en Rivera la gente habla mitad portugués, mitad español.

25. Su ídolo es Fernando Morena. ¿Recuerdos tiene suyos?

Desde niño soy hincha de Peñarol. Morena es el goleador histórico. Marcó mi niñez, de grande tuve la posibilidad de conocerlo y cerró el círculo de ídolo porque es un gran esposo, un gran padre de familia, un tipo que siempre tuvo una conducta ejemplar.

26. Una de sus hijas incursiona en el periodismo aquí en el Perú. ¿Cómo conlleva esta situación?

Ella estudió Ciencias de la Comunicación y se recibió, ahora se está abriendo mercado, quiere crecer. Yo solo quiero la felicidad de mi hija y de sus hermanas obvio.

27.- ¿Cómo se llama la canción con la que lo presentaron en la Noche Blanquiazul?

Motivos de Abel Pintos, y se la dedicó una de sus hijas.

28.- ¿Es verdad que Gregorio Pérez bautizó a una de sus hijas?

Sí, es padrino de una de ellas

29.- ¿Es verdad que Maradona lo reemplazó en el Sevilla?

Sí, Diego llegó cuando dejé el Sevilla en el 92

30.- La última ¿Quién es su mejor amigo?

Oscar Aguirregaray, quien está conmigo en Alianza.