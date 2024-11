Lapadula: “los números dicen que hay posibilidad”

El delantero de la selección peruana, Gianluca Lapadula, se refirió a los próximos partidos por clasificatorias

Perú afrontará una nueva fecha doble a partir del viernes 15 de noviembre, al enfrentar a su clásico rival. Los dirigidos por Fossati no tienen margen de error al recibir al equipo de Gareca en el Estadio Monumental. La responsabilidad de anotar losa goles estarán a cargo de Gianluca Lapadula, quien expresó sus sensaciones previo al encuentro.

El delantero de 34 años manifestó sus expectativas ante el encuentro frente a Chile: “He leído algo. Sin duda es un partido muy importante y es un clásico, entonces sabemos lo que es. Lo que le puedo decir es que acá lo esperamos. Sin problemas. Nos estamos entrenando, estamos preparando el partido de la mejor manera y será un buen partido”.

Luego se refirió al reencuentro con el entrenador Ricardo Gareca: “Sin duda al profe le tengo un gran cariño, a él y a todo el comando técnico, pero eso se deja fuera de la cancha. Sabemos que es un partido muy importante para los dos, entonces los sentimientos se dejan fuera del campo. Me hace placer ver al profe, pero nada más”.

También mostró su optimismo con lograr el objetivo principal: “Sin duda hay posibilidades de llegar a otro Mundial. Faltan ocho partidos y los números dicen que hay posibilidad. Es algo que tenemos que creer y creo que es importante enfocarnos en cada partido, entonces yo no quiero ver lo que hay después, solo lo que hay el viernes, nada más”.

Para terminar, Gianluca Lapadula comentó la situación de Agustín Lozano diciendo lo siguiente: “La situación que hay afuera de la cancha, he leído algo, me he enterado, y lo que deseo es que se haga justicia, que es importante para todos. Ojalá que estoy muy cerca de la familia del presidente y los dirigentes que están pasando este momento”.