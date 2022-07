Lapadula: “Mientras la selección necesite de mí, siempre tendré la disponibilidad”

Gianluca Lapadula, delantero de la Selección Peruana, recordó sobre su incorporación a la Blanquirroja en el 2020

Gianluca Lapadula, delantero de la Selección Peruana, recordó sobre su incorporación a la Blanquirroja en el 2020. El futbolista nacional lamentó la salida de Ricardo Gareca del comando técnico de nuestra selección.

“Cuando me pidieron jugar la Copa América yo tenía pendientes los Play-Off con mi equipo, el Milan, y ahí podía pasar cualquier cosa. Creo que hoy tomaría la misma decisión. Cuando finalmente decidí ir a la selección fue porque ya sabía muchas más cosas del equipo y de Perú. Creo que salió bien así. Me habría gustado conocer Perú antes, cuando era niño, me habría encantado, pero estoy contento por cómo salieron las cosas”, declaró para El Comercio.

Sobre la primera vez que conoció al ‘Tigre’: “Me acuerdo de que el ‘profe’ vino a Italia el día de mi cumpleaños, el 7 de febrero. Fuimos a comer juntos. Pero la verdad, más que la selección me gustó el profe. Me gustó mucho. Tenía una manera de hablar y exponer sus ideas que me gustó mucho. Fue a partir de ese encuentro que mi esposa y yo empezamos a tomar clases de español”.

Sobre la gran amistad que tiene con Ricardo Gareca: “Lo conocí como un padre, lo viví como un entrenador, pero sobre todo fue un amigo. Me enseñó muchísimo, me ayudó a levantar mi nivel, tengo mucho por qué agradecerle”.

Finalizó su entrevista, dejando abierta la posibilidad de seguir jugando para la bicolor: “Lo que puedo decirte es que, mientras la selección necesite de mí, siempre tendré la disponibilidad. La ausencia del profe me da mucha tristeza, no solo porque es una persona con una gran calidad humana, sino porque me gustaría seguir con la misma estructura, sin poner en riesgo todo lo que se ha construido en estos años. Sin embargo, a pesar de mis deseos, mi compromiso con la selección se mantiene”, finalizó.