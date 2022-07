Thibaut Courtois: “Se sintió la ausencia de Karim en el grupo”

Thibaut Courtois, portero de Real Madrid, analizó la derrota 1-0 ante el FC Barcelona en un amistoso internacional

Thibaut Courtois, portero de Real Madrid, analizó la derrota 1-0 ante el FC Barcelona en un amistoso internacional. El futbolista belga aseguró que la ausencia de Karim Benzema se notó en el encuentro.

“Para nosotros lo importante era empezar con intensidad y eso sí hubo. Otros años no podíamos empezar así. Lo único que nosotros no hemos metido, se nos fue al larguero, y ellos sí, un golazo. La pretemporada no cuenta. Me acuerdo del 3-7 del Derbi y luego les ganamos dos veces y la Liga, dijo Courtois.

Asegura que al final del encuentro se volvió flojo en rendimiento: “El partido al final se ha vuelto más flojo y ahí estuve para esas paradas. Especialmente dos a Dembélé. En la de abajo se enfadó conmigo. Me siento muy bien, no fui con la selección belga para curar bien la pubalgia y me veo a buen nivel”.

Sobre la ausencia de Karim Benzema en el encuentro: “Somos el mismo grupo, aunque evidentemente sin Karim nos falte algún gol o crear más peligro. Pero hay que estar listos para la Supercopa. Vendrán goles de Rodrygo, Vinicius, Asensio. Es el mejor nueve del mundo, claro que se le echa de menos”.