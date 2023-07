Lapadula no jugará el inicio de las eliminatorias

El delantero italo peruano, Gianluca Lapadula, fue operado de su tobillo derecho. Será baja por aproximadamente 4 o 5 meses.

Terribles noticias para la Selección Peruana de cara a las eliminatorias del mundial 2026. Nuestro gran referente en ataque, Gianluca Lapadula, no estará disponible en lo que queda de año. El ‘Bambino’ sufrió una lesión en el partido de preparación contra la Roma Sub 19. El club del delantero de 33 años, el Cagliari, anunció que a ‘Lapagol’ lo operaron de su lesión de su tobillo derecho. Los detalles del estado del jugador lo mostraron en su página oficial.

“El futbolista Gianluca Lapadula se sometió hoy a pruebas en la clínica Villa Stuart de Roma. Las pruebas mostraron una inestabilidad del compartimento medial del tobillo derecho que requirió una cirugía de corrección artroscópica. La operación, realizada por el profesor Attilio Santucci y el Dr. Fabrizio Forconi, fue acertada”.

“Tras la lesión sufrida durante el partido contra la Roma U19, el futbolista Marko Rog se sometió hoy a controles instrumentales en la rodilla izquierda. Las pruebas revelaron un desgarro del ligamento cruzado anterior”.

Es así que Lapadula se perderá hasta 6 partidos con la Selección Peruana. En septiembre, no jugará contra Paraguay y Brasil. En octubre, no estará contra Chile y Argentina. Y en noviembre, no disputará los partidos contra Bolivia y Venezuela. Es sin duda una situación alarmante, ya que no tenemos delanteros centros de gran nivel para cubrir su baja. Probablemente, el entrenador nacional, Juan Máximo Reynoso, lo suplirá con Paolo Guerrero, al menos en lo que queda del año.

La otra operación de Lapadula

El pasado 10 de julio, Gianluca Lapadula se sometió a otra operación. En esa oportunidad, el delantero italo peruano tuvo su quinta operación en su nariz buscando corregir la lesión ocasionada en un partido con la Selección Peruana. La lesión de nariz de Lapadula sucedió hace un par de años. En el 2021, en un encuentro por Copa América contra Paraguay, el ‘Lapagol’ sufrió esa lesión. A partir de ese momento, empezó a usar una máscara para proteger su tabique.

