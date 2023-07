La presentación de Paolo Guerrero en LDU de Ecuador

El delantero nacional, Paolo Guerrero, fue presentado en Liga de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El jugador de 39 años ya pasó los exámenes médicos

Comenzó la nueva era de Paolo Guerrero en su nuevo club, LDU de Quito. Oficialmente es nuevo jugador de Liga Deportiva Universitaria (LDU). El ‘Depredador’ fue presentado luego de ser evaluado por los médicos del club ecuatoriano. El lugar del evento fue el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El atacante peruano posó con la camiseta de su nuevo equipo. Paolo Guerrero está ansioso de volver a jugar y de conseguir títulos en Ecuador.

“Me siento muy feliz. Lo que todos queremos es salir campeón. Creo que los títulos dejan huella en cualquier institución. Más aún estando en un club tan ganador como lo es LDU. Solo me queda decir que trabajaré a la par de mis compañeros para traer títulos a la institución y al hincha”.

“Quería agradecerles por ese cariño y por ese recibimiento que he tenido. No me lo esperaba. Muchas gracias a todos los que están presentes aquí. Solamente me queda retribuirles en el campo con dedicación y con esfuerzo todo el cariño que me están mostrando aquí”. Declaró Paolo Guerrero en su presentación.

Como parte de la bienvenida de Paolo Guerrero, LDU preparó un video muy especial. En el video apareció el ex jugador peruano, Roberto ‘Chorri’ Palacios deseándole lo mejor a Guerrero en su nueva etapa. El ‘Chorri’ Palacios jugó un año y medio en LDU antes de retirarse en Sporting Cristal. Disputó 25 partidos y anotó 5 goles.

Este fue el mensaje de Roberto Palacios a Paolo Guerrero:

“Quiero desearle los mejores éxitos a mi compatriota, Paolo Guerrero. Sé que está muy emocionado de poder llegar a esta gran institución y seguro que le va a ir muy bien. Estoy seguro que él va a dar lo mejor vistiendo la camiseta de LDU. ¡Exitos Paolo! Demuestra tu calidad, tu capacidad y estoy seguro que te irá super bien”.

