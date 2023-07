La selección que no gana, pero sube puestos en el ranking FIFA

El seleccionado de San Marino escalo posiciones en en el ranking FIFA

La selección que no gana encuentros es la de San Marino, pero ha logrado subir puestos en el ranking FIFA por un motivo que también involucran a otras selecciones.

Por más que no ha ganado partidos desde hace más de 17 años, la selección de Europa ha logrado subir tres posiciones en la categoría realizada por el máximo ente rector, la FIFA. Este hecho se dio porque los combinados de los países de Samoa América, Samoa y Tonga no han participado en ningún torneo de selecciones y, por ende, no han jugado ningún cotejo desde hace cuatro años, por ello la FIFA decidió excluirlas de cualquier competición. Gracias a esta acción que se tomó, el cuadro sanmarinense ha podido ascender en la lista. De el lugar 211 ha ascendido al 208, pero la curiosidad de este suceso es que sigue última.

Para ser más preciso, la última oportunidad en la que se llevó la victoria la escuadra de San Marino fue el 28 de abril del 2004 frente a Liechtestain en un partido internacional de carácter amistoso.

