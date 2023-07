Mbappé está fuera de los partidos del PSG en Japón

El París Saint Germain anunció que Kylian Mbappé no estará en la lista de 29 jugadores para los partidos de pretemporada del PSG en Japón

En la página oficial del PSG, se anunciaron los nombres de los 29 jugadores seleccionados por el técnico español, Luis Enrique. Los futbolistas convocados viajarán a Japón el sábado 22 de julio para los partidos de pretemporada. Sin embargo, lo que llamó la atención es que el atacante de 24 años, Kylian Mbappé, no fue tomado en cuenta. Esto puede ser porque el PSG lo consideraría fuera de la plantilla y lo buscarían vender sí o sí en este mercado de fichajes.

Lista de convocados del PSG para los partidos en Osaka y Tokio:

1 – Keylor Navas, 2 – Achraf Hakimi, 3 – Presnel Kimpembe, 4 – Manuel Ugarte, 5 – Marquinhos, 6 – Marco Verratti, 8 – Fabian Ruiz, 10 – Neymar Jr, 11 – Marco Asensio, 14 – Juan Bernat, 15 – Danilo Pereira, 17 – Vitinha, 18 – Renato Sanches, 19 – Kang-in Lee, 21 – Lucas Hernandez, 27 – Cher Ndour, 28 – Carlos Soler, 30 – Alexandre Letellier, 32 – Layvin Kurzawa, 33 – Warren Zaïre-Emery, 35 – Ismaël Gharbi, 36 – Serif Nhaga, 37 – Milan Skriniar, 38 – Ethan Mbappé, 39 – Ilyes Housni, 43 – Noah Lemina, 44 – Hugo Ekitike, 50 – Louis Mouquet y 99 – Gianluigi Donnarumma.

Lee:

Según el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, el PSG tomó la decisión de poner a la venta a Kylian Mbappé. Esto debido a que el futbolista termina contrato con el club parisino en 2024. Además, Mbappé dejó claro que no tiene intención de renovar con el PSG con la idea de jugar en el Real Madrid está o la siguiente temporada. Por lo que el París Saint Germain se ve obligado a venderlo si no quiere que salga del club gratis en 2024.

Mbappé bloqueado en la tienda del Real Madrid

En la tienda oficial del Real Madrid el nombre de Mbappé está bloqueado para ponerlo en las camisetas del club español. Esto no tiene que ver con un resentimiento o rechazo al jugador francés. Es simplemente automático que no permite poner el nombre de un futbolista que no esté en la plantilla actual del Real Madrid. También se pueden agregar los nombres de las leyendas del club merengue, pero otros nombres están bloqueados.

Puedes leer: Andrés Iniesta se podría reunir con Messi en el Inter Miami