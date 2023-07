Incertidumbre en la continuidad de Neymar en el PSG

El atacante brasileño, Neymar Jr., no volvería al 100%. Los resultados en los exámenes médicos preocupan en el entorno del PSG

El jugador brasileño de 31 años, Neymar, no ha jugado durante varios meses y su forma física se vio afectada. El futbolista del PSG está en la última etapa de recuperación de una lesión en su tobillo sufrida en febrero. Tras analizar su lesión, Neymar se operó en marzo. Debido a esto, su continuidad con el club parisino está en duda. Se especula que ya no volverá a ser el mismo.

El internacional con la Selección Brasileña volvió a los entrenamientos con el PSG. No obstante, según informa L’Equipe, su tobillo no le permitirá volver al 100%. El nuevo estratega del PSG, Luis Enrique, iniciará la pretemporada con la incógnita de poder contar con Neymar. Luego de sus vacaciones en Brasil, el astro brasileño deberá seguir un plan para seguir tratando con la lesión en su tobillo. Será parte de la gira asiática del PSG. Sin embargo, no estará en la primera sesión de Luis Enrique.

Lee:

Neymar triunfó en el fútbol mundial incluso antes de su llegada al Barcelona. El brasileño fue en su momento uno de los mejores jugadores del mundo junto a su compañero en el Barça, Lionel Messi, y Cristiano Ronaldo. Tenía el potencial y talento para llegar a dominar la élite del fútbol en los próximos años. Sin embargo, sus intereses lo llevaron a tomar decisiones que hoy en día se podría decir que fueron muy mal ejecutadas.

Lesión de Neymar

El delantero brasileño, Neymar Jr., sufrió una lesión en su tobillo derecho en el partido del PSG contra el Lille. En el pasado esa lesión lo relegó de las canchas hasta por un mes. Neymar intentó salir de la cancha por sus propios medios, pero no pudo hacerlo y fue sacado en camilla. Se perdió el duelo clave ante el Bayern Múnich por la vuelta de octavos de final de la Champions League.

Puedes leer: Universitario vs Corinthians por la Copa Sudamericana 2023