Nuevas novedades de la ultima actualización del Ranking FIFA

Se han publicado las clasificaciones del nuevo Ranking FIFA más recientes , con una lista actualizada de las mejores selecciones nacionales definitivas del planeta, sin discusión ni debate. La Copa del Mundo de 2022, así como los juegos competitivos recientes, han influido en una lista que ha arrojado algunas sorpresas interesantes.

Los actuales campeones del mundo, encabezados por Leo Messi, Argentina, siguen estando en la cima de la lista , mientras que Francia, su oponente perdedor en la final, está justo detrás en el segundo lugar. Ha habido grandes movimientos para equipos como Estados Unidos, México, Alemania y Escocia.

Además de los dos últimos finalistas del último Mundial, tenemos a Brasil que, a pesar de su reciente tambaleo, mantiene su posición en el podio (3ro) . Los recientes casi hombres de Inglaterra están detrás de ellos en cuarto lugar , con la Generación Dorada de Bélgica entre los cinco primeros .

Después de eso, Europa continúa dominando los escalones más altos de la clasificación , con equipos como Croacia (6) , Holanda (7), Portugal (8), Italia (9) y España (10), todos luchando entre sí para abrirse camino en la tabla.

Los dirigidos por Juan Reynoso permanecen en puesto 21 del ranking, situándose como la quinta mejor selección de la Conmebol, después de Argentina (1), Brasil (3), Uruguay (16) y Colombia (17).

En la última fecha FIFA, la Selección se enfrentó a Corea del Sur y Japón, con resultados dispares con una victoria (1-0 ante Corea) y una derrota por 4-1 ante los Nipones.

