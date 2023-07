Sporting Cristal vs Emelec: Fuerte discusión de Grimaldo y Brenner

En el calentamiento del Sporting Cristal hubo una pequeña pelea entre Joao Grimaldo y Brenner Marlos

En el partido de vuelta por los Play off de la Copa Sudamericana, el Emelec recibió al Sporting Cristal. El cuadro bajopontino no pudo reponerse de la victoria del Emelec por 1-0 en Lima. Es así que el Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Los ‘Cerveceros’ y Universitario de Deportes eran los únicos clubes peruanos que seguían jugando competencias internacionales. No obstante, algo que llamó la atención fue la fuerte discusión de Joao Grimaldo y Brenner Marlos en el calentamiento previo al partido.

Los trabajos de calentamiento del Sporting Cristal iban con normalidad. El equipo parecía enfocado en el crucial duelo frente al Emelec. Sin embargo, la discusión del atacante peruano, Joao Grimaldo, y del delantero brasileño, Brenner Marlos, interrumpió los trabajos de preparación. Ambos futbolistas tuvieron que ser separados por sus compañeros y el comando técnico para que no pase a mayores. Yoshimar Yotún reclamó al brasileño por su actitud.

A pesar de este enfrentamiento, tanto Grimaldo como Brenner fueron incluidos en el once inicial. Los 2 jugadores son pieza clave en el esquema del entrenador brasileño, Tiago Nunes. Brenner Marlos ha jugado 31 partidos en los que pudo anotar 13 goles y dar 2 asistencias. Mientras que Joao Grimaldo disputó 29 partidos. Jugando por la banda, marcó 3 goles y concedió 5 asistencias con Sporting Cristal.

La razón de la ausencia de Jhilmar Lora

El lateral derecho de 22 años viajó a Ecuador para enfrentarse al Emelec. Lamentablemente, no jugó el partido debido a una lesión en el muslo. Según el periodista deportivo, Gustavo Peralta, el comando técnico de Sporting Cristal esperó hasta el último momento que Grimaldo jugará el encuentro. No obstante, decidieron no arriesgar al futbolista y en su lugar pusieron al reciente fichaje, Franco Medina.