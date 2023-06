Lapadula se unirá recién el sábado 

No llegará para jugar contra Corea

El futuro de Gianluca Lapadula en la selección peruana dio un giro de 180 grados en el último día. La Federación peruana anunció que Lapadula se unirá a los entrenamientos de la Bicolor, a partir del sábado 17 de junio.

A pesar de no celebrar con su equipo en Italia, entrenar previo al viaje, y estar listo para unirse a la selección, Gianluca Lapadula no estará ante Corea, y viajará directamente a Osaka, para entrenar de cara al partido ante Japón.

La razón principal no se conoce aún, ya que la Federación Peruana de Fútbol no da explicaciones al respecto, por lo que no podremos ver al Bambino comandando el ataque de la selección peruana ante los tigres de Corea del Sur.

Recordemos que, Lapadula terminó la temporada con el ascenso a la Seria A de Italia, tras ser el goleador del Cagliari de la liga. Si bien estará ante Japón, su ausencia llena de dudas sobre el estado actual del jugador.

Ya se empiezan a mover

Nuestros rivales no pierden el tiempo y empiezan a mover sus fichas para el partido ante Perú, el próximo viernes 16 a las 6 de la mañana. La selección liderada por el alemán Jurgen Klinssman busca sorprender a la Bicolor.

En primer lugar, los coreanos están entrenando en la ciudad donde jugaremos el partido amistoso. Además, los 3 delanteros seleccionados por el entrenador alemán volvieron al gol en sus últimos partidos, por lo que están en buena racha.