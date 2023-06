Selección uruguaya enfrenta a Nicaragua a las 6:15 de la tarde

EL conjunto charrúa se enfrentara a Nicaragua en el estadio Centenario.

La selección uruguaya estrenará a su nuevo técnico, Marcelo Bielsa, en el estadio Centenario, hoy a las 6:15 de la tarde. El conjunto charrúa no contará con todos los jugadores convocados, porque varios son de la selección sub-20.

Marcelo Bielsa volverá a dirigir a una selección sudamericana, y debutará ante Nicaragua en el mítico estadio Centenario. Si bien tendrá que apañárselas con lo que tiene, los uruguayos están muy ilusionados con el inicio de la era Bielsa en la selección celeste.

El último entrenador, Diego Alonso, no cumplió con las expectativas de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), ni de la hinchada, ya que se terminó por ir eliminado del mundial de Qatar en Fase de Grupos.

Lee mas aqui:

Si bien este será el primer partido del Loco Bielsa con la selección de Uruguay, es posible que no se vea el mayor potencial de su equipo, ya que de todos los convocados para esta fecha doble FIFA, 8 son miembros de la selección uruguaya sub-20 campeona del mundo, y recién se integrarán a los entrenamientos hoy.

Debido a esto, el partido ante Cuba también será crucial, porque se podrá ver el 100 por ciento del potencial que podrá ofrecer la selección uruguaya, en las próximas eliminatorias.

La liga argentina está pasando por un momento crucial en los últimos días, ya que se está debatiendo la reducción de 3 descensos a 2 en la primera división argentina. El próximo jueves 22 de junio se realizará una asamblea para dar la decisión final.

El torneo argentino cuenta con 28 equipos en la primera división. Esto se debe a los años en los que no existió el descenso, pero sí el ascenso. No obstante, desde la última temporada, se regresaron los descensos por temporada, cumpliendo un sistema de promedios de puntos entre todas las temporadas en las que el descenso no existía.

Debido a esto, el plan fue recuperar el castigo para los equipos que realizaron una mala campaña, y reducir la cantidad de clubes a 22. No obstante, con este posible cambio, se tardarán mucho más en llegar al objetivo.