Marcelo Bielsa elogia a Guardiola: “Es disfrutable”

Marcelo Bielsa, reconocido entrenador argentino, reveló su entrenador favorito de la Premier League y alabó a Pep Guardiola

Toda su admiración. Marcelo Bielsa, reconocido entrenador argentino, reveló su entrenador favorito de la Premier League y alabó a Pep Guardiola. El gran director técnico español comandó a equipos como el Barcelona, Bayern Múnich o Manchester City, donde dejó un legado con su trabajo y sus conocimientos.

Bielsa dijo lo siguiente con respecto a Guardiola: “Guardiola no es interpretable, sino que es disfrutable. Y me da la sensación de que la construcción intelectual de Guardiola no es accesible, por lo menos para mí”.

En ese sentido, añadió que: “Aquí ha habido entrenadores muy exitosos que han generado el deseo de reproducir en otros equipos el procedimiento que les permitió lucir y brillar a Guardiola, a Klopp… Que son los entrenadores emblema que tiene la liga”.

DON MARCELO BIELSA:

Por otra parte, se refirió a la importancia de Klopp en el Liverpool: “El entusiasmo que transmite Klopp es un signo clarísimo de sus equipos, y la construcción de recursos para impulsar el juego creativo es lo que distingue a Guardiola”.

En ese sentido, acotó que: “Klopp es una persona que consigue, no solo en partidos, también en entrenos, en el vestuario, ser positivo en todos los momentos. Y se adapta a la situación, y en cualquier situación que hay, él quiere ser protagonista de ella para hacerla a su manera. Hace que el equipo esté bien”.

Por último, también le tiró flores a Thomas Tuchel: “Es una persona cercana, se preocupa por sus temas no solo futbolísticos, hace que todo el equipo vaya en la misma dirección, que el que juegue más y el que juegue menos estén contentos por cómo ha ido el partido”.