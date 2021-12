Laporta: “Eres un jugador de referencia mundial”

Joan Laporta, presidente del Barcelona, manifestó que Sergio Agüero tomó la decisión correcta y le dedicó algunas palabras en su despedida

El adiós de un crack. La despedida de Sergio Agüero fue un golpe durísimo para el fútbol mundial. Ante esto, Laporta, presidente del Barcelona le dedicó algunas palabras al ex delantero del Manchester City, Barcelona, Independiente, entre otros.

El mandamás culé comenzó diciendo que: “Estoy yo a tu lado, pero ya sabes que es como si estuvieran también los representantes de Independiente, del City, del Atlético de Madrid. Gracias a los que vinieron en representación de estos clubes y también al cónsul de Argentina en España”.

Laporta lamentó no haber tenido la posibilidad de disfrutar más tiempo del Kun: “Bien, Sergio, ya lo dice todo el video que hemos visto. Nos hemos quedado con más ganas de verte en el Barça, pero has tomado la decisión correcta. Y tiene todo nuestro apoyo en esta cuestión. Has sido un jugador de reconocimiento mundial y creo que has sembrado mucho, y no solo en el fútbol, también por tu forma de ser. Lo vimos desde el primer día”.

Además, el mandatario resaltó la carrera de Agüero, especialmente en el Atlético de Madrid: “Nos hubiera gustado que hubieras llegado antes al Barça. Eras la envidia de los culés cuando estabas en el Atlético. Seguro que ahora empiezas otra etapa muy exitosa”.

¿QUÉ DIJO AGÜERO CON RESPETO A SU RETIRO?

El delantero argentino tuvo que retirarse del fútbol debido a importantes problemas de salud: “Me siento bien ahora. Las primeras semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y ya empecé a mentalizarme. No fue fácil”.