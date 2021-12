Agüero: “Retirarme en estas circunstancias es difícil”

Sergio Agüero, ex jugador del Barcelona de España, habló sobre su retiro del fútbol por su problema cardiaco.

El día de ayer el ‘Kun’ anunció de manera oficial su retiro del fútbol profesional debido a los problemas cardiacos que padece. Sergio Agüero dio a conocer esta decisión con lágrimas en los ojos y una ceremonia en el Camp Nou en donde estuvieron Xavi Hernández, ‘Pep’ Guardiola, entre otros cracks.

El ‘Kun’ mencionó que la decisión que tomo fue difícil pero que lo hizo priorizando su salud: “Retirarme en estas circunstancias es difícil pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa”.

El ex futbolista de 33 años reveló que lo mejor que logró en su carrera fue el respeto de sus colegas y el amor de los aficionados al fútbol: “Más allá de los títulos conseguidos, que valoro y mucho, mi mayor victoria es haber ganado el respeto de mis colegas y el amor del mundo del fútbol. Eso es algo que no cambiará, que llevaré siempre dentro en mi corazón y que me da mucha fortaleza para lo que vendrá”, sentenció.

Cabe mencionar que el ‘Kun’ se retira tras pasear su fútbol en Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona de España. ¡Gracias por todo, crack!