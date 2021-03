Laporta: “¡Vamos a París a ver si remontamos!”

Joan Laporta se marcó como objetivo la continuidad de Leo Messi, al que dedicó palabras especiales y elogiosas

Joan Laporta, en su discurso, dio las gracias a su equipo, a la Junta Gestora, a las personas que han hecho posible las elecciones y a los abonados que le han votado. “Quiero agradecer a los socios que han participado en las elecciones, que nos hacen ser más que un club y que han sido las más importantes de la historia, por las las condiciones de máxima dificultad en las que se han celebrado, por la pandemia”, señalo.

Los contratos de los jugadores

“Los contratos de jugadores que acaban en 2022 hay que afrontarlos ya. Habrá una auditoría, una Due Diligence y una asamblea de socios compromisarios para aprobar los presupuestos, Y someteremos a una votación telemática si el Nou Camp Nou los hacemos por fases”

El desembarco

J“Para hablar con alguien esperaremos a la toma de posesión. Primero saludaré a los empleados y a las empleadas del club. Luego con los jugadores porque la temporada está viva. Y, claro, hablaré con Messi que hoy ha demostrado que quiere al Barça. La propuesta económica será la que puede hacer el club ahora, pero si se espera podemos revertir la situación. Y deportivamente la propuesta le interesará”.

La cita de París

“El presidente de la Gestora me ha invitado a ir a París y me hace mucha ilusión porque hay que estar con los jugadores y con el técnico porque están muy solos, en las buenas y en las malas. Mañana me haré el test de antígenos. Y a comenzar a trabajar”

Leo Messi

“Ver a Messi votando con su hijo a mí me ha impactado. Él quiere al Barça. Johan seguro que le diría que se quedara. Cuando se vaya de aquí tiene que ser por la puerta grande. No puedo vender falsas expectativas. La propuesta existirá, pero dependerá de él. Pero seguro que el dinero no es lo más importante”.

“Después de saludar a los trabajadores, llamaré a Messi. ¿Si lo convenceré? Dependerá de él, haré lo que pueda dentro de las posibilidades económicas del club”



El triunfo

“Lo que me ha hecho más ilusión ha sido cuando he llamado a mi madre, estaba muy contenta. También los abrazos de mis hijos. Ahora nos debemos ilusionar con el Barça, tenemos que conseguir que vuelva la alegría en el Barça”

Sobre las responsabilidad de Bartomeu

“Hay gente que quiere sangre, pero habrá sentido común. No será un mandato con el retrovisor puesto porque sería una excusa y un acto de cobardía. Si hay que depurar responsabilidades, pues se hará. Venimos de una forma de hacer que no es la nuestra e implantar la nuestra será una revolución conocida”