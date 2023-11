Las declaraciones de Jorge Fossati y Mauricio Larriera tras la final

Universitario empató frente a Alianza Lima 1-1 en la primera final, luego del encuentro Jorge Fossati y Mauricio Larriera brindaron declaraciones.

Universitario fue amplio dominador del partido, pero careció de efectividad en las ocasiones de peligro. Mientras que Alianza Lima tuvo una de sus peores actuaciones, siendo frágiles en defensa y completamente nulos en ataque. En el primer tiempo el VAR anuló polémicamente un gol a la ‘U’ y se fueron al descanso con el 1-1.

Sin embargo, en la segunda mitad se cobró también un polémico penal que Alex Valera aprovechó para poner el 1-0. Tras el gol, Alianza Lima cambió su planteamiento y aunque el equipo se vio partido, Gabriel Costa anotó el agónico empate 1-1.

Declaraciones de Jorge Fossati y Mauricio Larriera

Ante el inesperado empate 1-1, el técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, declaró lo siguiente:

“Sinceramente, yo no tengo otra forma de explicarlo que decir que el fútbol tiene estas cosas. Por eso, uno como tiene cierta experiencia y ya ha visto mucha cosa, nunca prometo resultados. Siempre prometo que vamos a dar el máximo y en ese sentido sigo tanto o más orgulloso que antes del plantel que dirijo”.

Asimismo, Fossati habló del pésimo arbitraje en general y gestión del partido:

“Desgraciadamente me parece que hubieron cosas que no me gustaron para nada y lo digo con el máximo de los respetos. Yo no soy especialista ni soy árbitro, pero algo conozco del reglamento y hay cosas que no puedo entender. Me parece que hoy en varias acciones y no estoy hablando del gol anulado, no recuerdo una que se haya equivocado a favor nuestro”.

Lee:

Luego de la mala actuación frente a Universitario, el técnico de Alianza Lima, Mauricio Larriera, brindó la siguiente reflexión:

“La reflexión es que logramos un resultado muy valioso a través de la rebeldía de los futbolistas en un partido que se nos hizo cuesta arriba. Por momentos fuimos sometidos, el rival generó unas cuantas situaciones de gol y hubo una superioridad táctico estratégica con la responsabilidad de 50% del entrenador”.

“Corregimos un poco con el cambio de sistema y tuvimos por momentos la pelota y acercamientos al área rival. Conseguimos el gol y me pone contento por Gabriel Costa. En definitiva, no tengo duda que fue un partido durísimo, que fuimos superados y termina con un empate que no es de justicia. A veces se juega como se quiere y otras como se puede”.