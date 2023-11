El camino a la Eurocopa 2024, llegó a su final. Con 21 selecciones clasificadas al certamen y con 3 últimos boletos disponibles, entérate cuales dirán presente en Alemania.

Finalizada todos los partidos de la fase de clasificación de todos los grupos, en los diez grupos que han habido (A-I) los primeros 2 clasificados de cada grupo se clasificaron directamente y estas son las siguientes naciones que dirán presente en Alemania 2024:

España y Escocia (Grupo A), Francia y Holanda (Grupo B), Inglaterra e Italia (Grupo C), Turquía y Croacia (Grupo D), Albania y Republica Checa (Grupo E), Bélgica y Austria (Grupo F), Hungría y Serbia (Grupo G), Dinamarca y Eslovenia (Grupo H), Rumanía y Suiza (Grupo I) y por último Portugal y Eslovaquia (Grupo J)

Por medio de promedios y coeficientes sacados en la pasada Nations League, algunas selecciones que no pudieron lograr su cupo directo (sin importar el puesto ocupado en la fase clasificatoria) lo harán a través de un play-off tipo Final Four donde el ganador obtendrá su boleto a la Eurocopa en 3 conjuntos, dicha fase se jugaran en marzo del 2024.

Quienes jugaran los play-offs por los últimos cupos?

Las selecciones de Bosnia y Herzegovina, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Islandia, Israel, Kazajstán, Luxemburgo, Polonia, Ucrania y Gales jugaran el Final Four de sus respectivas llaves en busca de los 3 últimos cupos restantes.

A: Polonia vs Estonia / Gales vs Islandia

B: Israel vs Ucrania / Bosnia y Herzegovina vs Finlandia

C: Georgia vs Luxemburgo / Grecia vs Kazajistán

El sorteo para la Eurocopa será el próximo sábado 2 de diciembre en la sala de conciertos Elbphilharmonie de la ciudad de Hamburgo.

