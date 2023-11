La mejor racha de Finlandia en la Copa Davis continuó el martes en la Final 8 en Málaga, donde Otto Virtanen logró victorias en individuales y dobles para enviar a su país a las semifinales a expensas del campeón defensor Canadá.

Virtanen, de 22 años, derrotó al canadiense Gabriel Diallo por 6-4, 7-5 para forzar un decisivo partido de dobles, luego formó equipo con Harri Heliovaara para vencer a Alexis Galarneau y Vasek Pospisil por 7-5, 6-3 frente al público apoyo finlandés en España.

Los actos heroicos de Virtanen fueron necesarios después de que Milos Raonic le diera a Canadá una temprana ventaja con una victoria por 6-3, 7-5 contra Patrick Kaukovalta para abrir el juego del día. Raonic, de 32 años, abrió el partido con cuatro aces seguidos y nunca miró hacia atrás.

Pero Virtanen igualó el empate rompiendo una vez en cada set contra Diallo, y un break tardío en cada set del partido de dobles selló una famosa victoria para los finlandeses. Hasta las semifinales en Málaga, Finlandia espera al ganador del partido del miércoles entre Australia y la República Checa.

Son el primer País escandinavo en semifinales de la Copa Davis desde Suecia en 2007

✨FINLAND INTO SEMI-FINALS ✨

An incredible day for Finland as they win the tie 2️⃣ – 1️⃣after Harri/Otto defeat Alexis/Vasek 7-5, 6-3!@tennisfi | @DavisCup | #DavisCupFinals pic.twitter.com/oEphXSq3W8

— ATP Tour (@atptour) November 21, 2023