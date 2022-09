Lavallén autocrítico: “No estamos en el mejor momento”

Pablo Lavallén, entrenador de FBC Melgar, lamentó la derrota ante la Universidad César Vallejo y fue autocrítico con respecto a lo sucedido en el encuentro

Pablo Lavallén, entrenador de FBC Melgar, lamentó la derrota ante la Universidad César Vallejo y fue autocrítico con respecto a lo sucedido en el encuentro. El cuadro trujillano sacó un triunfazo ante el campeón del Apertura y se metió en la pelea por el Torneo Clausura. Sin embargo, el Dominó alargó su mala racha.

“No es habitual, sin duda no estamos en el mejor momento, de lo cual soy el único responsable. Intentaremos sacar esto adelante. Las experiencias que estamos teniendo fueron adversas y volvemos a repetir algunos errores que no nos dejan salir de esa situación. Como cabeza de grupo me toca ser el responsable de esto y tratar de darle vuelta lo más rápido posible”, apuntó Lavallén en conferencia de prensa.

MELGAR NECESITA RECUPERARSE.

El DT rojinegro comentó que “El partido fue equilibrado, nos pusimos rápido en ventaja y después tuvimos dos jugadas desafortunadas donde nos convirtieron muy rápido nuevamente. Por eso digo que depende del trabajo que hacemos nosotros, tenemos que ajustar algunas cosas. Pero la responsabilidad es del entrenador y me hago cargo de este mal momento que tiene el equipo en apenas una semana”.

En ese sentido, añadió que: “Vamos a hacer todo lo posible para salir de esta situación que no nos gusta, que nos da mucha bronca. Después de recibir los goles, el equipo responde y los partidos son equilibrados, pero cada error lo pagamos caro y ahora toca tratar de salir de esta situación”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO.

César Vallejo: Carlos Grados; Jersson Vásquez, Leandro Fleitas, Renzo Garcés, Carlos Cabello; Frank Ysique, Arquímedes, Figuera, Orlando Núñez, Jairo Vélez, Abdiel Arroyo; Yorleys Mena.

Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Leonel Galeano, Alec Deneumostier, Paolo Reyna; Horario Orzán, Waltar Tandazo; Alexis Arias, Martín Guedes, Luis Iberico; Jhonny Vidales.