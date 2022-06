Lavandeira: “Tenemos que mejorar para el Torneo Clausura”

Pablo Lavandeira, volante de Alianza Lima, habló tras derrotar 2-0 a Ayacucho FC por la jornada 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson

Pablo Lavandeira, volante de Alianza Lima, habló tras derrotar 2-0 a Ayacucho FC por la jornada 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson. El futbolista uruguayo señaló que esperan ganar el Torneo Clausura y así poder salir campeón a finales del año.

Asegura que no fue un gran partido, ya que tuvieron bastante presión tras perder dos partidos seguidos: “Creo que no fue un buen partido para nosotros. Tuvimos mucho nerviosismo pues veníamos de dos derrotas. Volvíamos a Matute luego de un mes y no pudimos entrenar más que un día la cancha”

Lavandeira espera que el equipo mejore a cara del Torneo Clausura: “Creo que hubo muchas cosas que no fue bueno desde la tenencia. Ayacucho hizo un gran esfuerzo y nos vamos con la felicidad de los puntos, pero sabiendo que tenemos que mejorar mucho de cara al Torneo Clausura”, precisó.

Además señaló aunque no se haya ganado el Torneo Apertura, estos tres puntos son vitales para el acumulado: “Sabíamos que eran puntos fundamentales para seguir ahí. Pero falta mucho. Hoy más que enfocarnos en la victoria es en lo que tenemos que mejorar, pues si queremos ganarlos y para estar arriba en el acumulada”, destacó Pablo Lavandeira.