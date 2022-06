Roberto Mosquera: “Jhilmar Lora tiene un año más de contrato con Sporting Cristal”

Roberto Mosquera, director técnico de Sporting Cristal, se refirió sobre los rumores de salida de Jhilmar Lora hacia Alianza Lima

“Jhilmar tuvo un descenso muy pronunciado, él le había quitado el puesto a Madrid en buena. Después, el rendimiento de Madrid en la Libertadores, lo versátil que se ha vuelto, de acuerdo a lo que viene jugará Lora o Madrid. Acá nunca ha habido un mal ánimo para Lora, como jugador joven lo que le ha pasado es ser titular en Cristal”, señaló Mosquera en conferencia de prensa.

Agregó: “En Copa Libertadores, Copa América, Eliminatorias, entonces le chocó un poco porque está en etapa de madurez. Se dicen muchas cosas, las redes aguantan todo pero tenemos que ponernos serios y no hablar sin base. Lora tiene un año más de contrato con Cristal y no se ha hablado con nadie para suponer que lo vamos a prestar”.

Sobre la última victoria ante Alianza Atlético: “El rival pudo haber merecido más, pero nosotros también. Fue un partido equilibrado, duro, difícil. Estoy feliz por el triunfo, hace 9 partidos que no perdemos. Y vamos 3 con el arco en cero, es meritorio después de un desbalance que hubo”.

Halagó a Lora por el buen rendimiento en este partido: “Hoy demostró que está para jugar, no solo por el gol, porque venía sin jugar y es difícil a un crack como él tenerlo en el banco”

Aseguró que si o si van a derrotar a Carlos A. Mannucci: “Este partido que viene con Mannucci va a ser difícil y queremos ganarlo. Después el segundo lugar nos apetece porque ya no podemos llegar al primero. Vamos a luchar por eso porque cuando terminó la Libertadores el equipo levantó y no perdemos hace 9 partidos. Yo no he venido a Cristal para ser segundo, tenemos que levantar la Copa a fin de año, pero se acepta porque hemos tenido un nivel de distracción alto en la Libertadores”

Finalizó su conferencia de prensa, hablando sobre un nuevo delantero: “Está en un tanto por ciento, no voy a decir el tanto por ciento pero está muy avanzado, es cuestión de horas o un par de días”