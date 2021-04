Le di con palo al arbitraje

Ronald Koeman quedó muy enojado por el penal de Mendy sobre Braithwaite.

La otra cara de la moneda la presentó el técnico de FC Barcelona, Ronald Koeman, quien no solo se fue enojado por la derrota sino también por el arbitraje de Gil Manzano.

“Todo el mundo ha visto el partido y creo que si eres del Barcelona estás caliente y muy descontento por dos decisiones del árbitro. Aún así, primero quiero decir que en la primera parte no hemos estado bien, ni atacando ni defendiendo, y que en la segunda mejoramos”, analizó.

Además, el holandés criticó la ausencia del VAR. “Es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti. Le pido al árbitro que acierte en decisiones”, finalizó.