Zinedine Zidane hizo un llamado a la humildad en el triunfo.

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, pasa un buen momento dirigiendo al club, lo cual se acentuó con el triunfo en este clásico. “Es una victoria merecida, tuvimos muchas ocasiones para hacer el tercer gol. Respecto a la racha de 13 partidos sin perder, aún nosotros no hemos ganado nada. Está claro que estamos al límite y no sé cómo vamos a acabar la temporada pero ahora hay que descansar”, dijo tras el duelo.

Además, opinó de los reclamos arbitrales de Koeman en sus declaraciones. “La sensación de cada uno, yo creo que si el árbitro no ha pitado penalti es porque no es penalti. Lo importante es lo que hicimos nosotros en el campo. Luego sufrimos porque el Barcelona es un gran equipo. No se puede decir que ha sido el árbitro”, finalizó.