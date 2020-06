Le pican los pies

José Carvallo no ve la hora de que retorne el torneo

En una entretenida dinámica en las redes sociales de Universitario, José Carvallo

contestó preguntas de los hinchas y dijo que su mayor deseo es que vuelva pronto el

fútbol. “Hay muchas ganas de volver a entrenar, jugar y compartir esos momentos.

Espero que se apruebe el protocolo y así poder reanudar el campeonato en las próximas

semanas”, señaló.

El portero crema además contó algunos aspectos de su vida, como quienes son sus referentes. “Hay que entrenar mucho, ser disciplinado y tener carácter. Ser arquero es la posición más linda de todas. Mis referentes siempre han sido Óscar Córdoba y José Luis Chilavert, recuerdo que enfrenté a Lionel Messi en un Sudamericano Sub 20 y la verdad fue muy duro. Recuerdo que antes jugaba de defensa central y me gustaba, pero una vez el entrenador de mi colegio me puso en el arco en un campeonato y ahí me quedé”, añadió.