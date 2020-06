“Soy hincha por la garra”

‘Orejas’ Flores contó los motivos por los que decidió seguir a Universitario

Edison Flores es tal vez el mejor jugador que dio la ‘U’ en los últimos años, sin

embargo, en algún momento estuvo tentado de ir al clásico rival, aunque al final decidió

que los cremas serían el equipo de sus amores. “Recuerdo que cuando empecé a ver

fútbol, los equipos que mejor jugaban al fútbol eran Alianza, ‘U’ y Cristal, en ese orden.

En mi casa había hinchas de todos esos clubes y Alianza jugaba muy bien, tenían

grandes jugadores, pero me decidí por Universitario porque tenía algo más, un plus,

que era garra, pasión y que ese año (2002) campeona. Fue cuando ‘Chemo’ alza la Copa

en Trujillo”, confesó en Al Ángulo.

El ‘Orejas’ además contó los momentos difíciles que tuvo que pasar en menores, pues a

veces lo bajaban del bus y tenía que ir desde Collique a Breña en micro y gastando su

pasaje. “Era muy largo transportarme a la ‘U’, pero la ilusión de estar en el equipo

cuando aún pertenecía a la academia del profesor Héctor Chumpitaz era grande. Para mí

en era doloroso cuando decían que no estaba mi nombre en la lista de pasajeros, se

volvió de todos los días y me sentía fastidiado. No fue una experiencia buena, pero

aprendí mucho. Ya cansado me iba solo, gastando mi pasaje que en ese momento era

costoso para mi mamá, pero mi ilusión me impulsaba porque yo quería estar en mi

categoría en Universitario. Lo bueno es que tuve una segunda oportunidad”, contó.