Administradora Kattia Bohórquez confía en que saldrán de Liga 2 muy pronto.

En la antesala de la presentación, la administradora de Alianza Lima, Kattia Bohórquez, dejó en claro que el equipo está enfocado en la Liga 2. “Pese a todos los esfuerzos que hemos hecho para obtener justicia fuera de la cancha, vía reglamento de licencias, desde el 2 de enero estamos enfocados en la Liga 2. Este escenario tiene sus retos y estamos enfocados en el único y principal objetivo de corto plazo que es volver a la Liga 1 lo antes posible. Le pido unión a los hinchas para poder salir todos juntos de esta situación y no importa en qué cancha juguemos, siempre seamos el club más grande del Perú“, dijo Bohórquez.

Además, instó a que no se crean falsos rumores respecto a las decisiones que toma el club. “Hemos armado este proyecto deportivo 2021, poniendo énfasis en que llegue al club no solo buenos profesionales sino buenas personas. Guardamos la reserva del caso las decisiones y las hacemos públicas cuando hemos cerrado las negociaciones. Cualquier versión que no la dé un gerente del club no debería ser tomada en cuenta”, aseguró.

Finalmente, comentó que ante todo, el club es primero. “Todas las decisiones deben tomarse poniendo al club primero, entre comando técnico y jugadores. Con la unión de los hinchas, será menos difícil lograr los objetivos y el club permanecerá siempre como uno grande”, indicó la administradora.