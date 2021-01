Vinícius: “Antes no me gustaba ver fútbol”

Vinicius Jr se sinceró en una entrevista en Gaffer y expresó que no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid.

El futbolista del Real Madrid, Vinicius Jr, concedió una entrevista para la revista británica en la que repasó varios temas de actualidad. Incluso, su momento personal en el club merengue, que no es de los mejores de su carrera. Además, el brasileño aseguró que su mayor fortaleza “es la cabeza” y que nunca va a renunciar a su estilo de regateador.

Su mayor virtud: “Yo diría que mi mayor fortaleza es siempre tener la cabeza despejada. Yo nunca, nunca me rindo. Siempre me mantengo fuerte en lo que estoy convencido. Si miras lo que nos ha enseñado 2020, entonces tenemos que aprovechar cada día, cada momento, ya que el mañana no está prometido. Dentro y fuera del campo. Cuando la pandemia, nadie podía creerlo y todavía no podemos. Entonces, tenemos que disfrutar cada momento como si fuera el último día de nuestras vidas”.

Su estilo: “Mi naturaleza atrevida ayuda al equipo cuando estamos perdiendo o empatando. No tengo miedo a perder la pelota ni a jugar con libertad. Siempre seré así para que la gente crea en mí “.

Siempre ayudando a su familia: “La mayor satisfacción es ver a mi familia y amigos felices y orgullosos de lo que he estado haciendo. Mi padre hizo todo por mí y mi familia. Siempre estuvo defendiéndonos y haciendo todo lo posible para darnos la mejor vida. Mi ambición es seguir su camino, mejorar y tratar de ayudar a muchas personas diferentes “.

La lucha contra el racismo: “Debemos continuar la lucha haciendo lo que venimos haciendo. Lewis Hamilton, Lebron James y Neymar, personas que tienen una voz fuerte, siempre aprovechan la oportunidad para hablar sobre el racismo y siempre es importante que todos lo hagan. Seguiremos luchando por la igualdad, tenemos que hacerlo. Para ser honesto, es una locura que sigamos hablando del tema hoy porque espero que los niños, la próxima generación, no tengan que pasar por nada de esto “.

Su mayor recuerdo de la infancia: “Mi mayor recuerdo de la infancia es la victoria del Flamengo en 2009 con el Emperador [Adriano Ribeiro]. Para ser honesto, antes no me gustaba ver fútbol, prefería ir a jugar. Pero, en ese momento, cuando el Emperador regresó, cambió todo por mí. Vi todos los partidos de esa temporada y recuerdo todos esos momentos con mucha claridad “.