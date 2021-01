El Athletic castiga al Barça en la Supercopa

Un golazo de Iñaki Wiliams en la prórroga hace campeón al Athletic. Por otra parte, Messi no supo jugar una final que tuvo al alcance de la mano.

En la previa del partido, el técnico del Athletic Bilbao conformó su ataque con Muniain, Iñaki Williams (Morcillo, 105′) y Raúl García. Además, Marcelino formó su mediocampo con Óscar de Marcos, Vencedor y Dani García. En cambio, el entrenador del Barcelona decidió atacar con Messi, Griezmann y Dembélé.

En la primera parte, el Athletic presionó alto, pero no asustó. Luego, Alba centró atrás buscando a Messi, que no llegó a rematar, pero el balón le quedó a Griezmann en el punto de penalti y no perdonó. Después, De Marcos remató un centro desde la izquierda de Williams para volver a poner las tablas del partido.

En la segunda parte, Muniain centró una falta lateral y Raúl García anotó el 2-1. Pese a que el árbitro dio gol, el VAR instó a Gil Manzano a anular el gol por fuera de juego. Posteriormente, Griezmann aprovechó un centro para batir a Unai Simón y adelantar de nuevo a su equipo con su segundo gol de la noche. En consecuencia, Villalibre logró el gol del empate que forzaba la prórroga tras verse habilitando por Alba.

Por último, el Athletic Bilbao consiguió darle la vuelta al marcador a los cuatro minutos de la prórroga con un golazo de Iñaki Williams. El atacante recibió un balón al borde del área y, con una parábola espectacular, metió el balón en la portería de Ter Stegen. Fruto de la impotencia, Messi acabó expulsado por primera vez con el Barcelona tras un golpe a Villalibre. Ciudad maldita para el Barça y adiós Supercopa.