“Le vamos a jugar de igual a igual a todos”: Marlon De Jesús

Marlon De Jesús, atacante de Deportivo Binacional, habló tras anotar en la victoria por 1-0 ante San Martín por la jornada 13 de la Fase 2 2021.

Deportivo Binacional venció 1-0 a la Universidad San Martín en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 13 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson 2021. El ‘Poderoso del Sur’ sigue logrando buenos resultados para salir de zona de descenso. Marlon De Jesús, delantero del club puneño, habló tras marcar y ser el gran estandarte de su equipo de cara a la recta final del torneo.

“Cuando llega la expulsión, lógicamente para nosotros fue una preocupación muy grande porque era un partido que había que ganarlo sí o sí. Eran tres puntos, no queríamos uno, peor perderlo. Entonces, el equipo lo fue manejando y al final la defensa estuvo bien parada. Ahora 11 contra 11 a cualquier equipo que enfrentemos le vamos a jugar de igual a igual”, declaró De Jesús en Radio Ovación.

El delantero ecuatoriano cree que la reacción del equipo en su lucha por no descender se debe a la llegada del nuevo comando técnico y su trabajo: “Se debe al trabajo que venimos realizando desde que llegó el actual cuerpo técnico. La verdad que el equipo ha venido trabajando en silencio físicamente y futbolísticamente. Se están dando los resultados partido a partido”.

Además, el de Binacional, también reconoció que estuvo fuera de forma en la primera parte del campeonato, pero ahora está recuperando su forma para las últimas fechas claves: “La primera rodada la verdad sí estaba mal físicamente. Estaba subido de peso. Después, el preparador físico llegó y me ayudó muchísimo no solo a mí. Sino a todos mis compañeros. La dieta fue muy importante. He logrado bajar entre 4 y 5 kilos, eso es muy importante”.

Por último, De Jesús habló sobre su futuro y apuntó que Binacional tiene la prioridad, pero que no cierra las puertas a nadie: “Siempre le voy a dar la prioridad al equipo que yo este para ver si continúo o no. Pero si aparecen cosas mejores, voy a ir donde las cosas estén mejores. Ahora yo me siento muy bien acá en Perú y no voy a cerrarme las puertas con nadie”.